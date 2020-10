El hombre más gordo de Gran Bretaña fue sacado por la ventana de su apartamento (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El hombre más gordo de Gran Bretaña es sacado por la ventana de su apartamento para recibir tratamiento en el hospital, después de que su peso aumentará.

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

El adicto a la aplicación de comida para llevar Jason Holton, de 30 años, de Camberley, Surrey, explicó que su condición lo había dejado atrapado en el interior durante cinco años.

Finalmente, tuvo que ser sacado de su habitación del tercer piso con una enorme grúa para que los médicos pudieran tratarlo.

En una emotiva entrevista desde su cama de hospital, Jason le dijo a The Sun: “Había comido hasta un punto en el que de repente no podía moverme ni un centímetro” comía chocolate, patatas fritas, sándwiches y bebidas gaseosas en maratones de comidas.

“Y estaba feliz de quedarme allí sin pedir ayuda. Me dejé morir y esperé a que mi corazón se rindiera. Sentí que no me quedaba nada en la vida”, relató.

Pero finalmente llamó a los servicios de emergencia y lo sacaron de su dúplex de dos camas, donde su condición lo había atrapado durante más de cinco años.

Se necesitaba una grúa gigante para sacarlo en una operación que duró siete horas a principios de este mes. Los equipos de rescate tuvieron que quitar la ventana de su habitación para que pudieran sacarlo.

Más de 30 bomberos se alineaban en la calle frente a una fila de tiendas que Jason vive arriba con su madre.

Los ingenieros estructurales erigieron una hilera de puntales en el piso de abajo por temor a que el techo colapsara si Jason se caía, “fue increíble porque era la primera vez en seis años que experimentaba el aire fresco. Me dieron codeína para aliviar el dolor de las correas de la grúa, pero todo lo que recuerdo es el soplo de aire fresco y la brisa que me recorre el cuerpo”

“Existía el riesgo de que no sobreviviera al ascensor. Hubo problemas con mis niveles de oxígeno, pero les dije a mis rescatistas que siguieran adelante, o de lo contrario, terminaría muriendo dentro de mi apartamento”, comentó el joven.

Jason, que está clasificado como súper obeso, fue trasladado al hospital en una ambulancia especializada para recibir tratamiento por linfedema en la ingle y las piernas, una afección crónica que causa retención de agua e hinchazón.

Su cariñosa madre y cuidadora Leisa de 52 años comentó que es su único hijo y “temo por él y temo perderlo. Los médicos han dicho que no durará otros cinco años. Terminará teniendo un infarto”.

Jason, que siempre fue “un chico grande”, dijo que su situación dio un giro terrible en 2014, cuando se inscribió en el servicio de entrega a domicilio de comida para llevar JustEat.

Luego gastó alrededor de 30 libras al día en comida para llevar, un hábito que cuesta alrededor de 10.000 libras al año.

“Estaba usando mi tarjeta de débito para pedir comida. Compraría una mezcla de comida para llevar, principalmente carne de kebab y patatas fritas, a veces chinas. Luego lo tomaba con litros de jugo de naranja y Coca-Cola Light, y comía hasta la madrugada”, reveló Jason

“Me consideraron para una cirugía de banda gástrica durante ese tiempo, pero el NHS me rechazó y le dijo a mi madre que rompiera mi tarjeta de débito”, explicó Jason.

ADICCIÓN PARA LLEVAR

Jason se convirtió en el hombre más gordo de Gran Bretaña después de que Carl Thompson de 33 años muriera en 2015.

El hombre nunca ha trabajado y recibe 197.60 libras por semana por Subsidio de Apoyo al Empleo y 112.80 libras por semana de Pago de Independencia Personal (PIP). Su madre también recibe un apoyo de reducción de impuestos municipales de 200 libras al mes.

Jason contó cómo su lucha con la ansiedad, agravada por su peso, hizo que solicitar un trabajo fuera imposible.

“Nunca he logrado trabajar. Es duro en mi estado. Hubo un momento en que iba a postularme para algunas cosas del fin de semana, pero decidí no hacerlo porque sabía en el fondo que mi salud mental y física no lo aguantaría. Me pondría demasiado nervioso y me iría”, confesó Jason.

Recordando su infancia, Jason asegura que fue a escuelas normales y siempre asistí “estaba gordo pero nunca rehuí. No era muy inteligente y necesitaba ayuda con el plan de estudios, así que decidí no sentarme en mi GCSE. Aunque tenía sobrepeso, siempre salía a hacer cosas, me reía y me mantenía activo”.

“Mamá me preparaba comidas deliciosas en casa y nunca recuerdo que tuviera comida para llevar o comida chatarra en mi plato. Pero solía ser descarado y conseguir comida para llevar fuera de la casa después de comer, algo rápido como una baguette con carne y mayonesa y cosas de la panadería”, indicó Jason

En un momento fue a un campamento de gordos de nueve semanas en Nueva Jersey, EEUU y logró perder algunos kilos.

Pero Jason recordó con tristeza que “a medida que me hice mayor, la vida se volvió más difícil para mí y la luz de mi vida se desvaneció. Supongo que comer siempre me ha reconfortado, pero simplemente se ha salido de control”.

Leisa considera que “comer demasiado es como cualquier otra adicción. La situación de Jason es peor porque sufre de retención de agua y problemas de presión arterial que no son provocados por su obesidad. Su situación también me ha afectado. Estoy muy estresado y preocupado por mi hijo y cualquier ayuda que recibíamos de los cuidadores ahora se ha detenido debido a la pandemia del coronavirus”.

Jason ahora está instando al gobierno a hacer más para proteger la salud de la nación, incluida la limitación de la cantidad de comida para llevar que un servicio puede entregar en el hogar de alguien durante un período de tiempo determinado.

“Asumo la responsabilidad de mi situación, pero si no fuera por las aplicaciones de entrega de alimentos, nunca sería tan malo como ahora”, concluyó Jason.