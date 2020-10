Los MEMES no perdonaron a Luis Suárez quien volvió a sufrir una dura derrota ante el Bayern Münich

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La Champions League volvió con todo para el Bayern Münich. El último campeón se despachó con una goleada por 4-0 sobre el Atlético de Madrid y estallaron las redes sociales. ¿El motivo? Que Luis Suárez volvió a sufrir una humillante derrota a manos del conjunto bávaro.

Por Infobae

A solo dos meses de la histórica derrota por 8-2 con el Barcelona, Lucho volvió a padecer al poderoso equipo alemán pero con la camiseta del Colchonero. En total sufrió 12 goles en dos encuentros y por supuesto, en las redes sociales se hicieron eco de este detalle con los clásicos memes.

Bayern Münich venció 4-0 en su primer encuentro de la fase de grupos de la Champions League disputado en el Allianz Arena. El equipo bávaro es primero con tres unidades y Atlético de Madrid cuarto con ningún punto en el casillero tras el encuentro.

La primera mitad del enfrentamiento comenzó de modo inmejorable para Bayern Münich, que dio el pistoletazo de salida en el Allianz Arena con un tanto de Coman en el minuto 28. Tras una nueva jugada creció el marcador del equipo muniqués, que se distanció con un gol de Goretzka justo antes del pitido final, en concreto en el 41, concluyendo la primera parte con un 2-0 en el luminoso.

Tras el ecuador del partido, en la segunda mitad llegó el gol para el conjunto local, que aumentó la distancia en el marcador con un tanto de Tolisso en el minuto 66. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo muniqués, que aumentó el marcador por medio de otro gol de Coman, que conseguía de esta manera un doblete a los 72 minutos, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 4-0.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas de Bayern que entraron al partido fueron Sarr, Costa, Choupo-Moting, Martínez y Davies en sustitución de Pavard, Coman, Lewandowski, Goretzka y Müller, mientras que los cambios de Atlético fueron Correa, Vitolo, Lemar y Torreira, que entraron para reemplazar a Suárez, Carrasco, Llorente y Koke.<

El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Alaba y Müller por parte de Bayern y a Lodi, Koke, Herrera y Torreira por parte del equipo atlético.

Durante la próxima jornada, la segunda de la fase de grupos de la Champions League, Bayern Münich disputará su encuentro contra Lokomotiv Moscow a domicilio. Por su parte, Atlético de Madrid jugará en su feudo su partido contra FC Salzburg.

If you think your life is unfair just remember that Luis Suarez had to play against Bayern Munich twice in the last 2 months. pic.twitter.com/1f74AYQgoK

— Troll Football (@TrollFootball) October 21, 2020