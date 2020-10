Pa’ que te lo vaciles… Buque Nabarima se hunde y estos GNB le pusieron flotadores a los fusiles (FOTO)

Mientras se realizaban los preparativos para realizar el complicado traspaso de la carga del buque petrolero de Pdvsa Nabarima en el Golfo de Paría, para otro barco de Pdvsa, según la agencia Reuters, oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), custodiaban el traspaso.

En un fotografía compartida por la diputada María Hérnandez , se evidenciaba a los uniformados asegurando las instalaciones. Lo curioso del hecho, es ver a los oficiales de la GNB con fusiles forrados con salvavidas.

Mientras, la cuenta de conflictos enfocada en Venezuela @ConflictsW, señalaba que “soldados de la GNB enviados hoy al FSO Nabarima por seguridad, ya que están en marcha los preparativos para descargar el petróleo a bordo. Los inflables de armas están encendidos, al menos si el camión cisterna se hunde, no perderán los rifles”, señalaron.

