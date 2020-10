A falta de unas “garantías”, petrolera italiana ENI dice estar “lista” para descarga segura del buque Nabarima

La petrolera italiana ENI, que opera de forma conjunta con Pdvsa a través de Petrosucre el tanquero venezolano Nabarima, se pronunció sobre la descarga de crudo de la plataforma de almacenamiento, que se hunde en las costas de Venezuela, a otra embarcación.

A través de la cuenta en la red social Twitter, ENI, dijo estar “lista” para garantizar la descarga segura del Nabarima, el cual tienen en su interior más de un millón de barriles de petróleo, solo cuando Pdvsa acepte una propuesta planteada por ellos, y la garantía formal de las autoridades de Estados Unidos para no arriesgarse a sanciones para Eni y sus contratistas.

“Hemos presentado una propuesta a Pdvsa y podremos proceder solo después de que Pdvsa (accionista mayoritario) la apruebe y tras la garantía formal de las autoridades de EE. UU. De no arriesgarse a sanciones para Eni y sus contratistas”, señalaron.

Eni’s ready to ensure the safe offloading of FSO Nabarima. We’ve submitted a proposal to PDVSA and we’ll be able to proceed only after PDVSA (majority shareholder) approves it and upon formal assurance by the US authorities to risk no sanctions either for Eni and its contractors

