Tanquero de Tipco Asphalt descarga crudo en Amuay antes de que culminen exenciones de EEUU

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El tanquero petrolero Jacob, operado por una filial de la firma tailandesa Tipco Asphalt, se encuentra anclado en el puerto de la refinería de Amuay desde hace varios días, en lo que parece ser una de las oportunidades para la empresa asiática de llevarse crudo venezolano a bajo costo, fruto de sus controvertidos arreglos con el régimen chavista de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

De acuerdo con el monitor de tráfico oceánico, Marine Traffic, el buque Jacob permanece en la misma posición desde el pasado 17 de octubre.

En una extensa nota publicada por The Associated Press, se develó la trama entre la directiva chavista de Pdvsa, asfixiada por las deudas con proveedores extranjeros y Tipco Asphalt, la cual aceptó un inusual acuerdo para cancelar las facturas a cambio de petróleo venezolano con un considerable descuento.

The Jacob, a tanker operated by an affiliate of Thailand's Tipco Asphalt, is anchored at Venezuela's Amuay port since Oct. 17. One last fill up of cheap crude before its November deadline to stop purchasing sanctioned crude? https://t.co/2DwFdNMI4G pic.twitter.com/WXH100NQou

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 23, 2020