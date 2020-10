¡WOW! La bola de fuego que atravesó el cielo nocturno antes de impactar en Puerto Rico (VIDEOS)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un impresionante ‘espectáculo de luces’ iluminó este martes el cielo nocturno sobre Puerto Rico, cuando la lluvia de meteoros Oriónidas alcanzó su punto máximo.

Por RT

El fenómeno astronómico fue captado por el fotógrafo Frankie Lucena, quien compartió en su cuenta de Twitter un video que muestra una bola de fuego, probablemente un Táurida, un tipo de meteoro así denominado por hallarse su punto más radiante en la constelación de Tauro.

Según explicó la Sociedad de Astronomía del Caribe, el evento cósmico se debió a que la Tierra atravesaba la trayectoria por la cual “anteriormente pasó el famoso cometa 1P/Halley, dejando residuos que entrarán a nuestra atmósfera”.

Además, los especialistas destacaron que en la madrugada de este jueves fue a su vez visible el paso de un grupo de 60 minisatélites Starlink, lanzados al espacio el pasado 18 de octubre, que parecían un “tren de luces en el cielo”.

Colorful fireball from last night. The tail seems to be pointing in the direction of Taurus so it could be a Taurid meteor. 4K version at https://t.co/qY2JvyqMgl and https://t.co/dgdkUeJExN @adamonzon @DeborahTiempo @weatherchannel @amsmeteors @SkyandTelescope @pgbrown pic.twitter.com/HMSJyoQd9E

— Frankie Lucena (@frankie57pr) October 21, 2020