Régimen de Maduro interceptó dos botes con al menos 63 venezolanos que intentaban huir a Trinidad y Tobago (FOTOS)

La noche del jueves 22 de octubre, el régimen de Nicolás Maduro interceptó a dos botes con al menos 63 venezolanos que intentaban huir a Trinidad y Tobago, ante la grave crisis, política, económica, social y humanitaria por la que pasa Venezuela.

lapatilla.com

De acuerdo con un tuit publicado por el monitor de conflictos CNW, durante la noche del jueves 22 de octubre, los dos botes “fueron interceptados por guardacostas venezolanos y los trasladaron de regreso al puerto a la Armada Venezolana”.

“Durante la noche, los guardacostas venezolanos interceptaron 2 botes con 63 venezolanos que se dirigían a Trinidad y Tobago, los guardacostas venezolanos los trasladaron de regreso al puerto donde fueron trasladados a la armada venezolana”, señala el tuit.

Overnight the Venezuela coastguard intercepted 2 boats with 63 Venezuelans heading to Trinidad and Tobago, the Venezuelan coast guard transferred them back to port where they were transferred to the Venezuelan navy.#Venezuela pic.twitter.com/iT2OtNEMSg

— CNW (@ConflictsW) October 23, 2020