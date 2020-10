Al menos dos muertos después de que un avión de la Marina se estrelló en vecindario de Alabama (VIDEO)

El avión naval, un T-6B Texan II, cayó en la ciudad de Foley alrededor de las 5 pm hora local, dijeron las Fuerzas Aéreas Navales de Estados Unidos en un tuit.

Por New York Post

No había pasajeros en el avión y ningún civil resultó herido en el naufragio en llamas, dijeron las autoridades.

Las imágenes de la escena de WKRG muestran el avión en llamas en lo que parece ser un patio delantero residencial. Una casa también se incendió, dijeron las autoridades.

Se puede ver un espeso humo negro ondeando en el cielo en las imágenes.

Funcionarios del Departamento de Defensa y de la Marina investigarán el accidente.

El Comando de Entrenamiento Aéreo Naval lamentó la pérdida de los dos pilotos.

“Es con gran pesar que lloramos a dos de nuestros pilotos que perdieron la vida durante un accidente aéreo en Alabama hoy”, escribió el comando de entrenamiento en Twitter.

“Nuestro más sentido pésame para sus familiares y amigos en este momento difícil. Descansen en paz, compañeros de barco. Tenemos el reloj”.

Cell phone video from our affiliate @WKRG of a home on fire in Magnolia Springs, Alabama after a Navy aircraft crashed in this neighborhood. Two people are dead, but authorities say no one on the ground was injured. pic.twitter.com/JNTqlUyPMy

— Shannon Hegy (@ShannonHegy) October 24, 2020