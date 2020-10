La Casa Blanca realizará el tradicional evento de Halloween pese al Covid-19

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La Casa Blanca hará evento de Halloween. Este año la Casa Blanca no dejará pasar la época pese a la pandemia, asi que realizará su tradicional fiesta de Halloween; aunque con por su puesto con algunas modificaciones de acuerdo con las preocupaciones del Covid-19.

Por Miami News 24

Asimismo, estará decorado el Portal Sur de la Casa Blanca con hojas otoñales, crisantemos y calabazas. Los niños disfrazados de tradicionales fantasmas o duendes y otros personajes recibirán golosinas en la residencia presidencial este domingo 25 de octubre.

Está previsto que las puertas del jardín sur se abrirán para niños de familias militares, rescatistas y otros desde las 3:30 P.m. hasta las 7:40 p.m, anunció el viernes la primera dama Melania Trump.

“El presidente y yo daremos la bienvenida, con seguridad, a los trabajadores de primera línea, las familias de militares, los estudiantes y los que hacen ‘truco o trato’ para la Casa Blanca en la celebración de Halloween. ¡Esperamos verlos a todos en las festividades de este año!”, escribió Melania en su cuenta de Twitter.

On Sunday, @POTUS & I will safely welcome frontline workers, military families, schoolchildren & trick-or-treaters for the annual @WhiteHouse #Halloween celebration. We look forward to seeing all of you for this year’s festivities! https://t.co/ax905gVIDR

— Melania Trump (@FLOTUS) October 23, 2020