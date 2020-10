Oficial de policía en Nueva York fue suspendido tras decir “Trump 2020” por altavoz de patrulla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un oficial de policía de la ciudad de Nueva York está suspendido sin paga después de que los videos compartidos en las redes sociales el sábado por la noche parecían mostrarlo usando el altavoz de su vehículo patrulla para decir “Trump 2020”.

Por NBC News

La cuenta oficial de Twitter de NYPD News del departamento compartió un video publicado del incidente y dijo que la Unidad de Investigación de Brooklyn South estaba investigando el asunto. El comisionado de NYPD, Dermot Shea, también comentó sobre el asunto, calificando el incidente de “cien por ciento inaceptable”.

“La aplicación de la ley debe permanecer apolítica, es esencial en nuestro papel servir a TODOS los neoyorquinos sin importar sus creencias políticas”, tuiteó Shea.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, también comentó el incidente a través de su cuenta de Twitter el domingo.

“Permítanme ser claro: CUALQUIER oficial de NYPD que impulse CUALQUIER agenda política mientras esté de servicio enfrentará consecuencias”, dijo el alcalde. “Actuaremos rápido aquí, y esto no será tolerado”.

Let me be clear: ANY NYPD Officer pushing ANY political agenda while on duty will face consequences. We will act fast here, and this will not be tolerated. https://t.co/c2cXwL2wUx

El NYPD News proporcionó una actualización el domingo por la tarde que decía que el oficial fue suspendido sin paga con efecto inmediato mientras estaba bajo investigación.

Se compartieron dos videos diferentes en línea de lo que parecía ser el mismo incidente del sábado por la noche. En el retuiteado por el Departamento de Policía de Nueva York, que contiene lenguaje profano, una persona aparentemente se enfrenta al oficial y le dice que “vuelva a hacerlo”. No está claro qué sucedió antes de que se grabaran los videos.

“Trump 2020”, dijo el oficial por el altavoz después de que le dijeran que “lo dijera de nuevo”.

NYPD officers in Flatbush were allegedly saying “Trump 2020” over and over again on their patrol car’s speaker tonight.

They stopped when someone started filming but couldn’t resist one more — in violation of the NYPD’s policy against endorsing candidates on duty. pic.twitter.com/BJMv4UCvnd

— talia ‘stop filming faces’ jane (@itsa_talia) October 25, 2020