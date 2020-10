Pompeo confirmó las recientes sanciones de EEUU a Irán por su apoyo a grupos terroristas

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció este lunes 26 de septiembre por las sanciones a empresas iraníes por su apoyo a grupos terroristas.

lapatilla.com

“El régimen iraní empeña su petróleo para financiar las desestabilizadoras desventuras del IRGC en lugar de mejorar las condiciones de su pueblo. Hoy, Estados Unidos está imponiendo importantes sanciones antiterroristas contra las instituciones energéticas iraníes por brindar apoyo a la Fuerza Qods del IRGC”, señaló el funcionario de la administración de Donald Trump, a través de su cuenta en Twitter.

The Iranian regime pawns its oil to fund the destabilizing misadventures of the IRGC rather than improving conditions for its people. Today the U.S. is imposing major counterterrorism sanctions against Iranian energy institutions for providing support to the IRGC's Qods Force.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 26, 2020