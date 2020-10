¿Cómo es actualmente el Humbolt por dentro y cuánto cuesta hospedarse? Este VIDEO revela toda la verdad (IMAGENES)

View this post on Instagram

Os dejo en mi IG TV el vídeo de uno de los reportajes que más os esta gustando y me estáis comentando. Aquí veréis nuestra visita exclusiva al interior del Humboldt, uno de los lugares que más inquietud, curiosidad y morbo despiertan de #Venezuela y que después de más de cinco décadas sin huéspedes está apunto de abrir al público otra vez. El hotel es del Estado y la gestión privada. ¿Que hay dentro? ¿Cómo es? ¿Quién lo visita? ¿Qué ha pasado allí todo este tiempo? A mi madre le gustó mucho este párrafo de mi reportaje escrito sobre el hotel, así que lo usaré aquí a modo de presentación de la sinopsis en su honor, porque mamá no hay más que una y ella se lo merece todo, que me aguanta y me sigue siempre, además, y es mi mayor y mejor crítica 😛🥰: “El edificio es una alegoría esperpéntica de las diferencias de clase que se han acrecentado en Venezuela durante los últimos años de crisis económica. Ver su lujo de Estado duele a muchos que, aunque lo sienten un poco suyo porque la historia no tiene propietario o al menos se plantea su disputa, el derecho de admisión evidente les hace sentirse todavía más pobres y miserables, impotentes de no tener nada salvo hambre mientras esa otra realidad de luces de colores se restriega en su cara sin piedad”. 🇻🇪🇻🇪