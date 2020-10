Abrió una lata de pasta de “Los Cazafantamas” que guardó por 28 años y esto fue lo que encontró (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ya sea por precaución ante una situación de emergencia o como un pasatiempo de coleccionista, algunas personas acostumbran a guardar latas de conserva de alimentos en sus casas que pueden durar por mucho tiempo. Un tuitero que se dedica a escribir sobre artículos nostálgicos fue más allá y decidió abrir una conserva especial que tuvo guardada por 28 años.

Por: RT

Matt, quien en un sitio web que rinde homenaje a productos como dulces y juguetes de los años 80 y 90, se propuso echar un vistazo al contenido de una lata de pasta de ‘Los cazafantasmas’ de Heinz Real producida en 1992.

La etiqueta temática del producto parecía estar en buen estado mostrando a los personajes de la película de ciencia ficción, pero en una zona del envase se habían formado unas manchas negras pegajosas que planteaban dudas sobre el estado de los alimentos en su interior. Así que tenía que abrir el artículo de colección.

Okay. This is a sealed can of Heinz Real Ghostbusters Pasta from 1992.

It’s nothing but trouble.

If this gets 3000 retweets, I will open it and show you what’s inside. pic.twitter.com/kCAW6eJ5GL

— Dinosaur Dracula ????? (@DinosaurDracula) October 27, 2020