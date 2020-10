Captan por primera vez imágenes de uno de los calamares más extraños (VIDEO)

Un equipo de científicos ha logrado filmar en Australia las primeras imágenes de un calamar Spirula vivo, un extraño y pequeño cefalópodo de ojos saltones también conocido como cuerno de carnero.

Por RT

La observación del molusco, que nadaba en vertical a una profundidad de unos 850 metros en la Gran Barrera de Coral australiana, fue anunciado este martes por el instituto Schmidt Ocean, especializado en investigación marina y el desarrollo de ciencia y tecnología oceánica.

El calamar se caracteriza por sucaparazón extremadamente ligero provisto de cámara interna que lo mantiene a flote y que es sorprendentemente duradero. Según los expertos, se trata de la primera observación de un Spirula en su entorno natural.

Exciting news! This appears to be the FIRST observation of Spirula, aka ram’s horn squid, alive + in its natural environment. Very rarely seen or captured, they have many extinct relatives, but are only living member of genus Spirula, family Spirulidae, and order Spirulida. 1/3 pic.twitter.com/re4rZyRuER

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 27, 2020