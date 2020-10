Presidente del Parlamento Europeo pide unidad contra “el odio” tras ataque en Niza

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dijo este jueves sentirse “profundamente conmocionado” por el ataque con cuchillo en la ciudad francesa de Niza, y formuló un llamado a la unidad “contra la violencia y quienes incitan y propagan el odio”.

En un mensaje en Twitter, Sassoli apuntó que “el dolor es sentido por todos nosotros en Europa” ante el ataque que dejó un saldo provisorio de tres personas muertas y varios heridos en Niza. La fiscalía antiterrorista francesa ya abrió una investigación sobre lo ocurrido. AFP

I am deeply shocked and saddened by the news of the horrific attack in #Nice. This pain is felt by all of us in Europe. We have a duty to stand together against violence and those that seek to incite and spread hatred.

— David Sassoli (@EP_President) October 29, 2020