Canadá mostró su preocupación por la detención arbitraria del periodista Roland Carreño

El Gobierno de Canadá mostró su preocupación este viernes 30 de octubre por la detención arbitraria del periodista venezolano Roland Carreño.

A través de la cuenta en Twitter de Política Exterior del territorio canadiense, señalaron que no puede haber elecciones libres y justas en Venezuela sin respeto a la democracia. Además, exigieron la liberación del también coordinador de Voluntad Popular.

“Canadá está sumamente preocupado por la detención de Roland Carreño, coordinador de Voluntad Popular y periodista en Venezuela. Las elecciones libres y justas no pueden tener lugar sin el respeto de democracia y DDHH. #LiberenARolandCarreno”, escribió.

Canada is extremely concerned by the arrest of Roland Carreño, @VoluntadPopular organizer and journalist in #Venezuela. Free & fair elections cannot take place without respect for #democracy and #humanrights #LiberenARolandCarreno

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) October 30, 2020