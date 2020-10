La espectacular bienvenida de Gianluca Vacchi a su hija que hizo llorar a Sharon Fonseca (VIDEO)

View this post on Instagram

Raw and simple. This past week, I experienced some uncertainties, and at the same time the most beautiful moment of my life. You held my hand through it all my king! You gave us the strength and serenity we needed. Life blessed us with you. From day one you have been the most amazing father I could’ve ever asked for my little one❤️ @gianlucavacchi ———— Real y simple. La semana pasada experimenté algunas incertidumbres y, al mismo tiempo, el momento más hermoso de mi vida. ¡Sostuviste mi mano a través de todo mi rey! Nos diste la fuerza y ​​la serenidad que necesitábamos. La vida nos bendijo contigo. Desde el primer día, has sido el padre más increíble que pude haber pedido para mi pequeña❤️