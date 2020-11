Los impactantes VIDEOS de una gran turba de personas saqueando depósitos de alimentos en Nigeria

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Saqueos masivos en edificios públicos y almacenes de comida ocurrieron el sábado 24 de octubre en Nigeria, el país más poblado de África, dos semanas después del inicio de una ola de protestas que desbordó a las autoridades.

Aunque predominó la calma en la capital económica Lagos -megalópolis de 20 millones de habitantes-, donde el martes por la noche se decretó un toque de queda, se produjeron numerosos saqueos en otras localidades como Ede (suroeste) o Jos (centro).

Varios miles de personas entraron en un gigantesco almacén de alimentos en Jos y robaron grandes cantidades de comida que tenía que haber sido distribuida en marzo y abril, cuando se decretó una cuarentena para hacer frente al coronavirus.

“Durante el confinamiento teníamos hambre y escondieron la comida”, aseguró indignada Mafeg Pam, una habitante de Jos. “¿Qué tipo de gobierno tenemos? Somos débiles, mucha gente muere de hambre”, lamentó.

A dramatic scene out of #Nigeria. Angry citizens storm a govt-owned warehouse containing food. Like any centrally planned venture, NGR’s state-run warehouses have been grossly mismanaged — food set aside to mitigate #COVID shortages have been left to rot.pic.twitter.com/I13jMHz55H

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) October 31, 2020