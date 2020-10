Un futbolista profesional de 26 años murió tras desplomarse en pleno partido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un futbolista profesional indio murió durante un partido amistoso a los 26 años de edad, supuestamente debido a un ataque cardíaco, informan medios locales.

Por: RT

Scott D’Souza estaba jugando en una cancha en Bombay, India, cuando de repente se desmayó y cayó sobre el césped. Los compañeros del futbolista lo trasladaron a un hospital, donde fue declarado muerto. Los médicos creen que D’Souza sufrió un ataque cardíaco.

Deep condolences to Scott D'Souza, the 26 year old who collapsed on turf ground in Dadar & was rushed to Hospital by his friends, unfortunately he couldn't make it. A month earlier, his father Ozzie had also passed away.

We pray for both the souls. May they rest in peace?? pic.twitter.com/ewDC4JFR0S

— Indian Football Team for World Cup (@IFTWC) October 29, 2020