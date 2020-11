Ley de Ashby: Los modelos de trabajo híbrido presencial-remoto

Posteado en: Tecnología, Titulares

Google está repensando las opciones a largo plazo en las formas de trabajo para sus empleados, por cuanto el 62% de ellos desean regresar a la oficina en algún momento, pero no para estar allí todos los días.

Especial de Laszlo Beke

Por esa razón, la empresa está evaluando modelos “híbridos” para el futuro del trabajo. Esto es cierto para muchas otras empresas y la experiencia ha demostrado que aquellas que potencialmente podrían ser 100% remotas han tenido que agregar elementos presenciales a su modelo. Probablemente habrá que pensar mucho más allá de dos modelos de trabajo: el presencial y el remoto y por ello es conveniente considerar una ley de las ciencias de los sistemas (Ley de Ashby) que bien puede aplicar en la creación de múltiples sabores de modelos “híbridos”.

La pandemia ha cambiado preferencias y hábitos

Desde el mes de Marzo 2020, si las personas podían trabajar desde la casa tuvieron que hacerlo. El que viajaba diariamente a la oficina, ya no lo hacía. Los que “habitaban” las oficinas se acostumbraron a quedarse en casa. Los firmes creyentes en el cara-a-cara tuvieron que adaptarse al cara-a-pantalla. El Covid 19 obligó a romper hábitos, y difícilmente se regresara en particular a aquellas rutinas que eran odiadas. Para las empresas y empleados, que han estado dentro del tradicional debate entre la oficina y la casa, existen múltiples opciones y no se trata exclusivamente de espacio físico. El trabajo está evolucionando de trabajo como proceso ejecutado en la oficina a trabajo basado en conocimiento, el cual puede ser ejecutado en diferentes ambientes. No se trata de la muerte de la oficina, solo el final de los días cuando trabajar en la oficina era la única opción, para aquellos roles que lo permitan y para las empresas que deban competir por el talento.

La ley de Ashby

La Ley de Variedad Necesaria o de Ashby gobierna la capacidad de un sistema a responder a cambios en su entorno. Mientras mayor la variedad de acciones disponibles para controlar un sistema, mayor es su capacidad de compensar una gama más amplia de perturbaciones. Generalmente se aplica en la solución de problemas y particularmente frente a la necesidad de ubicar una variedad de soluciones para coincidir con la gama de problemas que se está tratando de resolver. En la práctica significa que solo “variedad puede destruir variedad”. Solo una gama de opciones de trabajo puede satisfacer un abanico de preferencias de forma de trabajo. Los líderes tendrán que ofrecer una gama de modelos de trabajo para poder atraer y retener el mejor talento.

Un modelo híbrido con solo dos opciones es poco flexible

Al reabrirse las escuelas, algunas han ofrecido un modelo educativo híbrido – pueden enviar sus hijos a la escuela o pueden mantenerlos en casa. Otros ofrecieron un modelo educativo híbrido bimodal rígido, donde los jóvenes asisten a clases presenciales en ciertos momentos y en otras horas designadas, asisten en forma remota. Este tipo de modelo simplifica las cosas para los sistemas educativos, pero las variedades limitadas no se ajustan a las necesidades de los padres o de los estudiantes. Qué ocurre si un padre no puede estar en casa todo el día con ellos y no siente seguridad enviándolos al colegio? Qué ocurre si el niño no aprende en forma efectiva a menos que esté bajo la supervisión de un maestro, pero tiene una condición que lo hace vulnerables al Covid19? Qué ocurre si cambian las condiciones y es necesario cambiar de un modo al otro? Qué ocurre si no hay suficientes maestros o el maestro se enferma?

El pensamiento binario con respecto a presencial-remoto puede crear consecuencias complejas, alta ansiedad y a veces opciones imposibles para las personas. Si el modelo híbrido de trabajo se limita a dos elementos, la mayoría de las personas no podrán (o no querrán) escoger uno u otro. Habrá a quienes no les moleste viajar, pero a lo mejor solo en las épocas o momentos cuando el tráfico sea más ligero. Habrá quienes rechazarán las políticas muy estrictas sobre como y donde se les permite trabajar cuando no están en la oficina. La reglamentación estricta de “horas de colaboración”, donde se espera que todos en un equipo estén ensamblados en un modelo rígido en un solo lugar, no necesariamente refleja el ritmo natural de los equipos y sus proyectos. Limitar las opciones significa desafiar la Ley de Variedad Necesaria y puede crear un serie de consecuencias: inestabilidad, insatisfacción y resistencia.

Las dimensiones de la Ley de Ashby

La adopción del concepto de Variedad Necesaria incluye tres dimensiones y hacerlo de otra forma aumenta el riesgo de equivocaciones:

1- Ofrecer la gama suficiente opciones de trabajo que responda a las variedades de preferencias de forma de trabajo, con el fin de balancear las necesidades de la organización y de las personas.

2- Encontrar ese balance solicitando la participación de las personas en la creación conjunta de dichas opciones.

3. Ser implacable en la experimentación con esos modelos y mantener involucrada a las personas en la re-evaluación a través del tiempo.