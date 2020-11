El Unplugged de Nirvana cumplió 26 años: Un pedazo de la historia del rock

MTV Unplugged in New York es el primer álbum en vivo de la banda estadounidense de rock Nirvana, lanzado en noviembre de 1994, primer disco póstumo de Kurt Cobain y la banda, publicado 7 meses después de su muerte.

El álbum muestra el concierto acústico que la banda hizo en los estudios Sony Music en Nueva York el 18 de noviembre de 1993 y ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa en 1996. Una versión en DVD fue lanzada en 2007.

Muchos críticos especializados y fanáticos consideran la presentación de Nirvana como el mejor Unplugged de todos los tiempos y a la vez el más emblemático en la cultura popular.

Fue aclamado por los críticos como prueba de que la banda podía trascender del sonido grunge a los que estaban comúnmente asociados, y también hizo una “radiografía” del diverso gusto musical de la banda.

Los críticos resaltaron especialmente en los “íntimos” y “menos ruidosos” arreglos, como el acompañamiento de cuerdas en varias canciones, así como la batería de Dave Grohl más suave en comparación con su usual forma de tocar, que permitieron que las excelentes habilidades para escribir canciones de Kurt brillaran en todo el concierto.

Los invitados especiales y héroes underground, los Meat Puppets, se unieron a la banda en el escenario para un trío de canciones

“Los ejecutivos de MTV pensaron que para el Unplugged de Nirvana que autobús de Seattle iba a bajar y Alice in Chains, Pearl Jam y Soundgarden iban a salir y tocar con Nirvana”, dijo la directora Beth McCarthy-Miller riendo.

El álbum abrió su primera semana en el número 1 del Billboard 200 y las ventas alcanzan las 20 millones de copias. En 2020 se subastó ,por seis millones de dólares, la guitarra con la que Kurt Cobain grabó “MTV Unplugged”.

Cobain sugirió que el escenario se decorara con lirios de estrellas, velas negras y un candelabro de cristal. El productor del programa le preguntó: “¿Te refieres a un funeral?”, A lo que Cobain respondió: “Exactamente. Como un funeral”.

El concierto completo

About A Girl

Come As You Are

Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam – The Vaselines

The Man Who Sold The World – David Bowie

Pennyroyal Tea

Dumb

Polly

On A Plain

Something In The Way

Plateau – Meat Puppets

Oh Me – Meat Puppets

Lake Of Fire – Meat Puppets

All Apologies

Where Did You Sleep Last Night – Lead Belly