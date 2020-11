¿Cuáles son algunas de las capacidades que ofrece Starlink, el servicio de Internet de Elon Musk?

Los primeros usuarios en probar Starlink, el servicio de Internet que brinda Elon Musk, publicaron en las redes sociales su satisfacción, ya que les permite compartir videos 4K sin ningún tipo de interrupción.

Por: RT

Las respuestas de los usuarios llegaron días después de que el empresario advirtiera que el sistema, caracterizado como ‘Mejor que nada’, podía tener “breves períodos sin conectividad”.

Most Starlink beta testers got their kits in the mail this weekend. Photos from a user showing the isosceles-esque router, and a black and white brick that provides power to the terminal and router. @elonmusk says “several thousand more” beta invites going out this week. pic.twitter.com/2Oy9DpcmX4

— Joey Roulette (@joroulette) November 2, 2020