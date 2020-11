Campaña de Trump declara que solicitará “inmediatamente” el recuento de votos en Wisconsin

La campana del presidente estadounidense, Donald Trump, ha emitido un comunicado en el que ha declarado que solicitará inmediatamente el recuento de votos en el estado clave de Wisconsin.

RT

“Hubo reportes sobre irregularidades en varios condados de Wisconsin que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados. El presidente está dentro del umbral para solicitar un recuento y lo haremos inmediatamente“, reza un comunicado del gerente de campaña, Bill Stepien.

El conteo de votos en este estado clave todavía continúa y de momento las proyecciones auguran la victoria al demócrata Joe Biden.

Trump campaign manager Bill Stepien:

"There have been reports of irregularities in several Wisconsin counties which raise serious doubts about the validity of the results. The President is well within the threshold to request a recount and we will immediately do so.” pic.twitter.com/YwiNAxzocx

— Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) November 4, 2020