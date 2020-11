Joe Biden: No descansaremos hasta que se cuente el voto de todos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mediante su cuenta oficial en la red social Twitter, el candidato presidencial Joe Biden se pronunció sobre los recientes comidos en Estados Unidos, destacando que “no descansarán hasta que se cuente el voto de todos”.

lapatilla.com

“No descansaremos hasta que se cuente el voto de todos. Sintonice como mi administrador de campaña

Jen O’Malley Dillon y el asesor de campaña Bob Bauer dan una actualización sobre la situación de la carrera”, reseña un tuit del candidato.

We won’t rest until everyone’s vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020