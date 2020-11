Kanye West fracasa con pocos votos para la presidencia de EEUU y prometió volver a presentarse en 2024

Las elecciones estadounidenses están que arden. Joe Biden se posiciona, de momento, en cabeza para ocupar la Casa Blanca, por lo que Trump denuncia que las elecciones están siendo un fraude. En medio de todo ello, el rapero Kanye West intenta arañar algunos votos, aunque sin posibilidades de hacerse con la presidencia de Estados Unidos.

Por: 20minutos

Tras haber invertido más de siete millones de dólares en la creación de su campaña electoral y votar por sí mismo en las urnas, el cantante habría conseguido, aproximadamente, 60.000 votos.

A través de su cuenta de Twitter, Kanye West ha dado gracias a Dios y ha retransmitido cómo se votaba a sí mismo: “Votando por primera vez en mi vida por el presidente de los Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío… yo mismo”.

Por su parte, su esposa, la modelo y empresaria Kim Kardashian, ha decidido desmarcarse y no apoyar públicamente la candidatura de West. Además, tampoco ha revelado cuál ha sido su voto en estas elecciones.

Para leer la nota completa, pulse aquí.

God is so good ? Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. ?? ?

— ye (@kanyewest) November 3, 2020