Kozak cuestionó la visita del canciller de Irán a Venezuela

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, cuestionó este miércoles 3 de noviembre la reciente visita del canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, a Venezuela.

lapatilla.com

“Qué día tan intenso para el canciller de Irán, Zarif, y Jorge Arreaza. ¿Ocupado comparando las mejores prácticas para reprimir a sus ciudadanos? ¿Cómo saquear y dilapidar los recursos de su pueblo? ¿O se trataba más de difundir el terrorismo por todo el mundo?”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

What an intense day for Iran Foreign Minister Zarif and @Jarreaza– Busy comparing best practices in repressing their citizens? How to plunder & squander the resources of their people? Or was it more about spreading terrorism across the globe? https://t.co/mvgvNvREkJ

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 4, 2020