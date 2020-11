“Quería saber de dónde viene la orina”: Extraen de la vejiga de un niño un cable eléctrico de 70 centímetros

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un niño de 13 años de la ciudad china de Dongguan, en la provincia de Cantón, fue sometido a una cirugía para extraerle de la vejiga un cable eléctrico de 70 centímetros de largo que se había introducido por la uretra, el conducto del pene por el que se expulsa la orina.

Por: RT

Según ha trascendido en medios locales, el menor habría sentido curiosidad por saber de dónde proviene la orina, por lo que decidió introducirse un cable para descubrirlo; sin embargo, debido a las contracciones musculares, le fue imposible sacarlo.

El objeto permaneció durante tres meses alojado en la vejiga de Xiao He antes de que fuera retirado, lo que le provocó episodios de hematuria (orina con sangre), urgencia de orinar repentina y frecuentemente y dolor al miccionar.

A 13-year-old boy from Dongguan, South China’s Guangdong Province, had to undergo surgery to remove a 70-centimeter-long electric wire he inserted into his urethra after becoming curious about where urine came from. https://t.co/WXKcI07DA0 pic.twitter.com/uV2jshvWQG

— Global Times (@globaltimesnews) November 3, 2020