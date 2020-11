Tras medidas del Inac, EEUU recomienda a estadounidenses en Venezuela salir del país “lo antes posible”

Luego de las medidas anunciadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), el gobierno de Estados Unidos recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Venezuela “salir del país lo antes posible y de la manera más segura posible y comunicarse con una embajada o consulado estadounidense en un país vecino”.

lapatilla.com

“Inac anunció que ahora se encuentran disponibles vuelos comerciales limitados. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela que requieran servicios consulares deben tratar de salir del país lo antes posible y de la manera más segura posible y comunicarse con una embajada o consulado estadounidense en un país vecino o regresar a los Estados Unidos”, reseña un tuit de la Embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela.

INAC announced that limited commercial flights are now available. U.S. citizens in Venezuela who require consular services should try to leave the country as soon and as safely as possible and contact a U.S. Embassy or Consulate in a neighboring country or return to the U.S. pic.twitter.com/AhkCxw5ymP

— Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) November 4, 2020