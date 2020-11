CPI concluyó en reunión con Saab que existen todos los elementos para creer que en Venezuela se han cometido diversos delitos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La fiscal de la CPI Fatou Bensouda, se reunió este jueves con el fiscal del chavismo venezolano, Tarek Willian Saab, y le aclaró que Venezuela si entra dentro su jurisdicción y que hay evidencia de delitos.

“La Fiscal declara que tiene motivos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes competencia de la Corte, esto es trascendental, es la primer vez que lo dice y quiere decir que el examen preliminar sigue a la siguiente etapa en la que se debe determinar si se han juzgado en el país a los responsables de esos crímenes”, manifestó.

Al respecto, la Fiscalía solicitó información sobre los procesos internos relevantes en Venezuela y su conformidad con #RomeStatute requisitos.

#ICC Prosecutor: “With respect to Venezuela I, the Prosecutor conveyed that her Office had concluded its subject-matter assessment and determined that there was a reasonable basis to believe that crimes within ICC jurisdiction have occurred in Venezuela.”

