“Nadie nos va a quitar nuestra democracia”, respondió Biden a la denuncia de Trump

El candidato demócrata, Joe Biden, respondió a las denuncias de presunto fraude electoral emitidas por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump durante la noche del jueves 5 de noviembre, mientras se mantiene el conteo de votos para conocer al nuevo inquilino de la Casa Blanca.

lapatilla.com

“Nadie nos va a quitar nuestra democracia. Ni ahora ni nunca”, enfatizó Biden a través de su cuenta de Twitter.

“Estados Unidos ha llegado demasiado lejos, ha librado demasiadas batallas y ha soportado demasiado para permitir que eso suceda”, comentó el exvicepresidente.

No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.

America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020