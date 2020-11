Pelosi habla de la “inminente” victoria de Biden en las presidenciales y lo llama “presidente electo” (Video)

La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llamó este viernes a Joe Biden “presidente electo” de Estados Unidos, en momentos en que el candidato supera al mandatario Donald Trump en los conteos de votos en varios estados clave pero sin que se haya declarado aún un ganador.

“El presidente electo Biden tiene un fuerte mandato que liderar”, dijo Pelosi a reporteros luego de que Biden superara a Trump en el escrutinio en el potencialmente decisivo estado de Pensilvania.

Solo un resultado favorable en Pensilvania sería suficiente para que Biden obtenga el número mágico de 270 votos en el Colegio Electoral y se convierta en el próximo presidente. AFP

Pelosi: "While we prepare for the new Biden administration, we must also move swiftly for a new coronavirus relief bill. We want the Republicans to come back to the table." pic.twitter.com/yZP1OoR32p

— Aaron Rupar (@atrupar) November 6, 2020