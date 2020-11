Robert Alvarado: ¿Violación de derechos a la yaracuyana? (IV)

Posteado en: Opinión

“Quien miente una vez, debe volver a mentir para mantener su mentira” Anónimo

Aprendí que el Ministerio Público debe ser imparcial, objetivo y transparente, en este caso todo apunta a que no ha sido así, motivo por el cual advierto de nuevo, respetuosamente, al Fiscal General designado por la ANC, Tarek William Saab, y al Dr. David Toro, que con carácter de urgencia instruyó las actuaciones fiscales que dieron origen al expediente MP-72305-2020, que la investigación realizada es poco seria, nada profunda y las fiscales asignadas se habrían esforzado poco en buscar la verdad porque tal vez las denunciantes burlaron su buena fe.

No existe, ni siguiera desde la ambivalente pretensión de las denunciantes Sixta y Gabriela Barradas Uya, un planteamiento razonable y posible de la materialización de supuestos hechos de abuso sexual por parte de los hermanos Clisánchez Alvarado, ello lo demuestra lo sucedido con “el primito”, también inexactitudes de “la niña” convertida en pilar de este proceso, de “la hermanita”, de “la prima”, de las madres y los abuelos maternos, una realidad que parecen desconocer el padre biológico o “el donante”, recién llegado de España en vuelo humanitario, Nicolás Reyes González, y la tía, Abogada María Gloría Reyes González, hijos de José de la Cruz Reyes Oviedo y Josefa (Fina) González.

De todo lo dicho por “el primito” y registrado en las actas procesales, lo único insertado en el Escrito de Acusación del 30-06-2020, inciso “DÉCIMO OCTAVO”, es esto: “Mi papá JOSÉ CLISANCHEZ es un hombre ejemplar, él quería a mis primas como sus hijas, [“la niña”] era la que más estaba en la casa, y mi papá le tenía tanto cariño que si su papá no le compraba algo, el (sic) llegaba y se lo compraba, yo no se (sic) por qué ellas están diciendo eso, mi papá a mi (sic) nunca me ha hecho nada, [“la prima”] estuvo menos ella duró como un año con nosotros pero allí siempre estuvo [“la niña”]. Es todo”, eso no es todo, pero es suficiente para lo que demostraré a continuación, sobretodo porque son afirmaciones que el abuelo paterno, “MIGUEL BARRDAS”, confirma en el inciso siguiente.

Extraña que “el primito”, siendo “víctima”, como consta en la Solicitud de Aprehensión del 13-05-2020, haya rendido declaración mes y medio después de iniciada la causa fiscal Nº MP-72305-2020, pero más extraño es que no figure como víctima en el Escrito de Acusación del 30-06-2020. ¿Qué pasó ahí? Eso deben explicarlo las fiscales “MARVIN EMPERATRIS (sic) GONZALEZ” y “ZULAY MILAGROS PEREZ GONZÁLEZ”, porque pudiese interpretarse que tomaron como ciertas las palabras de “el primito”, echando por tierra lo dicho por “la niña”, “la hermanita” y “la prima”, así las cosas, no hay responsabilidad penal que determinar.

Antes que declarase “el primito” en fecha 25-05-2020, “ZULAY MILAGROS PEREZ GONZÁLEZ” afirma en la Solicitud de Aprehensión del 13-05, “ocurro a los fines de exponer y solicitar sea decretada Orden de Aprehensión contra el ciudadano JOSÉ ENRIQUE CLISÁNCHEZ ALVARADO […] por la presunta comisión del delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE […] ABUSO SEXUAL A NIÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES […] en perjuicio de […] el adolescente [“el primito”], de 13 años de edad”, quiere decir que la fiscalía le otorga la cualidad de víctima antes de entrevistarlo y después de entrevistarlo se la quita alegremente, ya que en la acusación del 30-06, reza textualmente: “VÍCTIMAS: [“la prima”] de 06 años de edad, al momento de comenzar a ocurrir el hecho, [“la niña”], de 07 años de edad, al momento de comenzar a ocurrir el hecho, [“la hermanita”] de 08 años de edad, al momento de comenzar a ocurrir el hecho”.

Lo dicho por las supuestas “VÍCTIMAS” hace incomprensible que “el primito” no tenga la cualidad de víctima. “La niña” el 08-04-2020 declaró, “tengo un primo [“el primito”] tenemos la misma edad […] él [JOSÉ CLISANCHEZ] una vez a mi primo y a mí (sic) nos obligó a hacer cosas, como tocarnos, besarnos, frotar nuestros cuerpos como si estuviéramos teniendo relaciones sexuales […] nos hacía (sic) que hiciéramos cosas que nos besáramos (sic) como una porno infantil […] 2da Pregunta: (sic) Diga usted, alguien se percató de lo ocurrido? Contesto: mis primos [con indicación de “el primito”]”. Declaración contenida en la acusación en referencia, inciso “PRIMERO”.

“La prima” el 17-04-2020 declaró, “ella [“la niña”] me lo contó a mi […] la obligaba a tener relaciones son (sic) mi primo [“el primito”] me lo contó porque yo le pregunté […] fue cuando él también me dijo que su papá (JOSÉ CLISANCHEZ) lo ponía a tener relaciones con [“la niña”] y con [“la hermanita”], y que también lo penetró varias veces por detrás, pero que ya no pasaba […]”. Y en el “INFORME PSICOLÓGICO” del 20-04-2020 dice: “Les pregunte (sic) a mi primo y a mi hermana (sic) y nunca me dijeron nada sobre esta situación. Cuando me entere (sic) que mi primo y mi hermana (sic) habían sido víctimas hable (sic) con mi primo y le decía que era mejor que mis tíos se divorciaran.” Son obvias las inexactitudes tanto en los dichos como en su redacción, patentes en los incisos “CUARTO” y “SÉXTO” de la acusación en referencia.

“La hermanita” el 17-04-2020 declaró, “la segunda vez […] me metió eso (pene) en mi vagina […] él le hacía eso también a mi primo [“el primito”] él me tocaba a mi (sic) y después se lo hacía a mi primo […] lo manoseaba y también le introducía eso (pene)”. Y en el “INFORME PSICOLÓGICO” del 20-04-2020 dice: “mi primo […] quien también ha sido abusado por mi tío, yo veía como le tocaba su ano y su pene […] Sabes si alguien más (sic) ha sido víctima de abuso sexual por parte de su tío?, si (sic), mi prima, mi hermana, mi primo y yo”. Afirmaciones contenidas en la acusación en referencia, incisos “QUINTO” y “SÉPTIMO”.

De las declaraciones antes citadas solo es posible una conclusión, “el primito” fue “víctima” de “abuso sexual”, también quedó asentado así en la pregunta que antecede este párrafo. Si es así, ¿por qué “el primito” no figura cómo “víctima” en la acusación si su abuela, “PILAR UYA”, el 23-06-2020 (inciso “TRIGÉSIMO” de la acusación del 30-06) ratifica fehacientemente lo dicho por sus 3 nietas, cosa que también hacen las denunciantes “SIXTA BARRADAS” y “GABRIELA BARRADAS” en el “INFORME PSICOLOGICO” de sus representadas y en las declaraciones que rindieron el 17-07-2020 después de presentada la acusación, cuando solicitaron una medida de protección a favor de las “VÍCTIMAS” (por cierto, la que me hicieron llegar vía correo electrónico queriendo meterme gato por liebre)?

Un detallito, “PILAR UYA” dijo en su declaración del 23-06: “Otra cosa es que yo quiero que indaguen más sobre mi nieto [“el primito”] porque se (sic) que a él también le pasó algo […] pido de todo corazón que hagan hincapié en examinarlo, que lo interroguen, para que sepan los maltratos que ese hombre le hacía, física y mentalmente y si también lo tocó, porque las niñas lo mencionan a él”, resulta capcioso que pida con tanta vehemencia eso después de más de 2 meses de investigaciones, lo cierto fue que al día siguiente un médico forense evalúa a “el primito” y el resultado contradice lo dicho por ella y “las niñas”.

Las supuestas “VÍCTIMAS”, las denunciantes y la abuela mintieron al Ministerio Público, sí, ¡mintieron!, si no “el primito” fuera “víctima” en este proceso, además la mentira se desprende también del “Reconocimiento Médico (sic) Legal”, “NUMERO 356-1326-1008-20” (inciso “TRIGÉSIMO QUINTO” de la acusación en referencia), practicado a “el primito”, poco antes de ser presentada la acusación, el 24-06-2020, motivado a que la intención sería no practicárselo ya que evidenciaría la gran falsa, como en efecto lo hizo su resultado, “PLIEGUES ANALES CONSERVADOS”, lo cual equivale a indemne, incólume. De nuevo me preguntó ¿qué pasó aquí? Obvio, “el primito” dijo la verdad, “mi papá a mi (sic) nunca me ha hecho nada”. Aquí no cabe la pregunta ¿quién miente?, la respuesta la dio el Ministerio Público cuando descartó que “el primito” fuese “víctima”. Tremendo embrollo doctores Saab y Toro.

“Para que hacen eso, si las mamás de esas niñas tienen más historias que las mujeres que trabajaban donde Chucha, señor, si ahorita es que dicen querer cuidar a esas muchachitas, que desde que las conozco han estado es con su abuela, dime tu Gabriela, toda la vida ha sido una rebelde sin causa, y Sixta, la que trabaja conmigo, ha solucionado los problemas con todas sus parejas denunciándolos por violación, y ahora sale diciendo que violaron a sus hijas, ta bien pues”, fue lo que comentó en condición de anonimato una funcionaria del Ministerio de la Mujer. Es bueno que Edward Viloria ponga las barbas en remojo.

Los casos de este tipo tienen un lado escabroso, que suele ser complejo abordar por involucrar inclinaciones y conductas libidinosas o impúdicas que en ocasiones se hacen ver como liberalismo, incluso y equivocadamente como feminismo, su análisis como patrones de comportamientos arrojaría luces sobre “los conflictos” que todas las supuestas “VÍCTIMAS” han tenido con sus familiares, básicamente con sus madres, empezando por “la niña” que se fue al Zulia rechazando vivir con su progenitora. Como les digo, es algo complejo, tanto o más que explicar cómo admitieron una acusación con tantas inexactitudes y elementos de convicción que obran contra “las niñas”.

