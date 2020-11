Cómo obtener la visa EB-5 que garantiza residencia en EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En Estados Unidos se otorgan diferentes tipos de visas a extranjeros, pero existe la conocida como EB-5 que garantiza la residencia permanente, según las autoridades.

La tarjeta verde o green card de este tipo permite a las personas vivir y trabajar en el país de manera legal. Además de que se extiende la residencia a cónyuges e hijos menores de 21 años. La visa se conoce como “EB-5 Inmigrant Investor Program” y es para inversionistas.

Además, es necesaria una inversión aproximada de 1,8 millones de dólares en una ciudad o unos 900 mil dólares en zonas de alto desempleo (TEA).

El requisito de la inversión comercial para pedir el documento debe generar 10 empleos o más, fijos de tiempo completo para ciudadanos de Estados Unidos. También podría invertirse en una compañía en crisis, pero se deben comprobar las pérdidas entre 12 y 24 meses previos a la solicitud. El proceso de la visa EB-5 es complicado, sin embargo, es una forma posible para que inmigrantes y sus familias puedan convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos.

