Jefe de la OTAN saluda elección de Biden, “firme partidario de la Alianza”

El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, felicitó a Joe Biden tras enterarse de la victoria que obtuvo durante las elecciones realizadas en los Estados Unidos, en donde según sondeos de los medios de comunicación, el candidato republicano derrotó a Donald Trump.

lapatilla.com

“Felicito @JoeBiden sobre su elección como próximo presidente de EE. UU. y @KamalaHarriscomo vicepresidente. Conozco a Joe Biden como un firme partidario de nuestra Alianza y espero trabajar estrechamente con él. Un fuerte #NATO es bueno tanto para América del Norte como para Europa”, dijo.

I congratulate @JoeBiden on his election as the next U.S. President & @KamalaHarris as Vice President. I know Joe Biden as a strong supporter of our Alliance & look forward to working closely with him. A strong #NATO is good for both North America & Europe https://t.co/Ij3rWtNH5c

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 7, 2020