Balacera en casino de Las Vegas dejó tres heridos (Video)

Un tiroteo dejó a tres personas heridas en el parque temático Adventuredome dentro del Hotel y Casino Circus Circus en Las Vegas Strip la noche del sábado, según el vocero del Departamento de Policía Metropolitana.

Con información de Noticias Ya

Las víctimas fueron llevadas al hospital por heridas de bala. Recibieron tratamiento y se encuentran en condición estable, afirmó el teniente Dori Koren. Asimismo, oficiales llegaron a la escena alrededor de las 7:30 pm (tiempo local) tras un reporte al 911.

Las autoridades creen que el tiroteo fue un incidente aislado relacionado con una pelea entre dos grupos de adultos jóvenes, dijo Koren. Además, el teniente aseguró que no hay mayor amenaza para el grupo.

Hasta el momento se desconoce el motivo exacto detrás del tiroteo, pero en videos publicados en redes sociales se ve que hombres y mujeres estuvieron involucrados.

Las imágenes muestran al grupo de personas peleando dentro del Adventuredome abarrotado, cuando se escucharon 3 disparos y los testigos buscaron refugio de las detonaciones.

La policía dijo que una persona de interés fue detenida y está siendo interrogada.

WARNING GRAPHIC: A viewer sent in this video of a fight that led to the shooting tonight at Circus Circus on the Las Vegas Strip. You can hear shots fired at the end of the video. Two people were taken to the hospital in stable condition.

Courtesy: @gabrielaa_0815 on Instagram pic.twitter.com/z33AWoJQjN

— 8 News NOW (@8NewsNow) November 8, 2020