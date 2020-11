La reina Isabel II se pone mascarilla por primera vez durante una ceremonia pública (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La reina Isabel II del Reino Unido se puso por primera vez, desde el inicio de la pandemia, una mascarilla en público durante una ceremonia conmemorativa, que tuvo lugar este miércoles en Londres.

El evento se celebró antes del Día del Recuerdo, el 11 de noviembre, en el que el país rinde homenaje a los fallecidos en tiempos de guerra. “La reina honró al Guerrero Desconocido, un soldado británico no identificado que murió en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y fue enterrado hace 100 años en la abadía de Westminster”, comunicó el Palacio de Buckingham en Twitter.

The Queen honours the Unknown Warrior – an unidentified British serviceman who died on the #WW1 battlefields, & was buried @wabbey 100 years ago.

The grave of the Unknown Warrior remains a solemn tribute to all service personnel who have lost their lives in combat #LestWeForget pic.twitter.com/JARWNPP4Ys

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 7, 2020