Donald Trump anunció el despido de Mark Esper como secretario de Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazó el lunes al secretario de Defensa, Mark Esper, por un nuevo secretario interino, Christopher Miller, según la decisión que anunció en Twitter.

Por Gordon Lubold | The Wall Street Journal

Trump dijo que ha “despedido” a Esper, a quien muchos dentro y fuera de la administración pensaron que Trump podría reemplazar después de las elecciones. Miller había sido confirmado por el Senado de los Estados Unidos como director del Centro Nacional de Contraterrorismo.

“Me complace anunciar que Christopher C. Miller, el muy respetado Director del Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado por unanimidad por el Senado), será Secretario de Defensa interino, con efecto inmediato”, declaró Trump en un tuit.

“¡Chris hará un GRAN trabajo! Mark Esper ha sido despedido. Me gustaría agradecerle por su servicio”, agregó.

