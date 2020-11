VIRAL: Descubrió la infidelidad de su novio por un detalle de su último selfie (Video)

La vista de águila de una mujer de 24 años le ayudó a descubrir un detalle en un selfi de su novio que revelaba su infidelidad. En un video que se volvió viral en TikTok, la joven muestra cómo logró desenmascarar a su expareja.

Por RT

Sydney Kinsch llevaba cuatro años saliendo con su novio, pero la relación terminó después de que él le enviara un autorretrato hecho desde su auto. A primera vista, la imagen parecía inofensiva, pero al mirar atentamente, la chica vio en el reflejo de las gafas de sol de su pareja las piernas de una mujer que viajaba en el mismo coche.

Tras llamarlo y preguntarle si se había dado cuenta de lo que le había mandado, el novio intentó justificarse diciendo que la que estaba sentado a su lado era la novia de un amigo. Sin embargo, una semana después, Sydney no solo confirmó sus sospechas, sino que también se enteró de que su pareja había salido con al menos cinco chicas diferentes durante el último mes.

What would you do if you found out your boyfriend was cheating on you via #Snapchat?! Well, that’s what happened to Sydney Kinsch who shared the incriminating proof on TikTok! He said the woman was just a friend…Turns out he was cheating with five women! [TikTok: sydneykinsch] pic.twitter.com/2hQuhk3eWn

— Nightly Pop (@E_NightlyPop) November 6, 2020