Las CLAVES del informe del Vaticano sobre el excardenal McCarrick y sus crímenes

El Vaticano publicó este martes un informe muy esperado sobre el caso del ex cardenal y arzobispo de Washington, que fue expulsado de su cargo tras acusaciones de conducta sexual inapropiada con adultos y menores.

– ¿Quién es Theodore McCarrick?

McCarrick fue uno de los líderes más populares y conocidos de la Iglesia Católica de Estados Unidos hasta junio de 2018, cuando el cardenal que tenía 87 años de edad en ese momento fue suspendido por supuestamente acariciar sexualmente a un monaguillo décadas antes. McCarrick, quien creció en la pobreza en el vecindario Washington Heights de Nueva York, se convirtió en amigo y confidente de presidentes, primeros ministros, atletas profesionales y otras celebridades y fue conocido públicamente como un pacificador incansable, un recaudador de fondos para muchas causas católicas y un gran “schmoozer” (una persona que sabe cómo ser amistoso a través del diálogo y conseguir lo que quiere). A partir de la década de 1990, informes silenciosos sobre el comportamiento sexual inapropiado de McCarrick comenzaron a viajar hasta el Vaticano. Sin embargo, continuó ascendiendo para liderar las diócesis en Nueva Jersey, en Metuchen y Newark, y luego en Washington DC, donde fue nombrado cardenal. McCarrick fue suspendido recién en 2018, y en 2019 se convirtió en el primer cardenal laicizado por conducta sexual inapropiada con jóvenes y adultos.

– ¿Qué es el “Informe McCarrick”?

En las semanas posteriores a la suspensión de McCarrick en junio de 2018, surgieron muchas otras acusaciones en su contra, así como revelaciones de que había habido algunas quejas ante la jerarquía de la iglesia a lo largo de los años junto con acuerdos legales entre las víctimas y tres diócesis de Nueva Jersey. La oficina de prensa del Vaticano emitió en octubre de 2018 un comunicado diciendo que el Papa Francisco estaba “preocupado por la confusión” entre los católicos sobre lo que realmente sucedió. Aseguró que habría un “estudio exhaustivo” de todos los documentos accesibles al Vaticano “a fin de determinar todos los hechos relevantes, colocarlos en su contexto histórico y evaluarlos objetivamente”. El texto, titulado “Informe sobre el conocimiento institucional y el proceso de toma de decisiones de la Santa Sede relacionados con el ex cardenal Theodore Edgar McCarrick (de 1930 a 2017)”, es supervisado por el secretario de estado del Vaticano. Los rumores y acusaciones de quién sabía qué y cuándo han sobrevolado desde 2018, dividiendo a una iglesia ya polarizada, y muchos católicos están mirando el informe para aclarar quién en la jerarquía es responsable, incluidos los tres papas. Los expertos dicen que el informe es la investigación pública más extensa que la iglesia ha realizado sobre un clérigo de la estatura de McCarrick.

– ¿Quién sabía de las acusaciones contra McCarrick antes de 2018?

Hay informes en la década de 1990 de que algunos obispos y arzobispos enviaron quejas sobre McCarrick por tocar inapropiadamente a seminaristas y sacerdotes. Un sacerdote de Nueva York llamado Boniface Ramsey dijo que escribió en 2000 al embajador del Vaticano en los Estados Unidos con quejas similares sobre arreglos para dormir cuestionables. Un ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, Carlo Vigano, alegó en una carta de 11 páginas en agosto de 2018 que las quejas eran tan desenfrenadas que Benedicto XVI impuso sanciones privadas a McCarrick, prohibiéndole celebrar misa públicamente o viajar. Las acusaciones de Vigano no habían sido verificadas y McCarrick continuó trabajando en público para la iglesia. El propio McCarrick le dijo a The Washington Post en 2002 que había sido acusado cuando estaba en Newark (donde trabajó de 1986 a 2000) a través de una carta sin firmar a otros miembros de la jerarquía eclesiástica acusándolo de abusar de los jóvenes de su propia familia. Le aseguró a The Post que se lo envió al embajador estadounidense del Vaticano. “Nunca pasó nada”, dijo McCarrick a The Post sobre el resultado de la carta.

– ¿Se ha responsabilizado a más personas?

No lo suficiente, dicen algunas víctimas y sus defensores. La caída de McCarrick fue dramática, pero la carta de Vigano en 2018 fue una bomba. Alegó que muchos altos funcionarios de la iglesia, incluidos los papas Benedicto y Francisco, habían estado al tanto de las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra McCarrick años antes, pero aún así le permitieron aparecer como orador y celebrante en funciones de la iglesia y representar a la iglesia en esfuerzos diplomáticos prominentes en algunos lugares como China e Irán. El caso McCarrick ha sacudido a la Arquidiócesis de Washington, donde su sucesor, el cardenal Donald Wuerl, se retiró en octubre de 2018, antes de lo planeado, en medio de la controversia sobre su manejo de casos de abuso cuando era obispo de Pittsburgh. En enero de 2019, después de negar repetidamente que no sabía nada antes de junio de 2018 sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada contra McCarrick, The Post informó que Wuerl lo sabía y lo había denunciado al Vaticano en 2004.

– ¿Cuáles son algunos de los posibles impactos del informe McCarrick?

El informe es un recuento de quién sabía qué y cuándo, y qué hizo o no al respecto. Muchos católicos esperan que culpe y resulte en el castigo de los clérigos, y aclare qué papel, si lo hubo, tuvieron los papas Juan Pablo II, Benedicto y Francisco en elevar a McCarrick o encubrir la conducta sexual inapropiada de McCarrick. El Vaticano no planea dar una conferencia de prensa. Algunos piensan que el hecho de que el Vaticano esté publicando el informe solo unos días antes de que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos tenga su reunión bianual es una señal de que hay algo en él para que los obispos actúen para que la iglesia sea más transparente y responsable.

– ¿Qué tipo de cargos, civiles o penales, podría enfrentar McCarrick todavía?

McCarrick enfrenta acusaciones en diferentes partes del país y en diferentes décadas, por lo que su responsabilidad legal es un mosaico, señaló Marci Hamilton, fundadora de Child USA, un grupo de expertos de la Universidad de Pensilvania que estudia el abuso infantil. Nueva Jersey y Nueva York abrieron recientemente ventanas legales para víctimas de abuso sexual infantil; ambos expiran a fines de 2021, expresó. Si alguna víctima experimentó abuso en Maryland, no existe un estatuto de limitaciones penales, indicó. Los estatutos penales de prescripción en la mayoría de los lugares expiraron hace mucho tiempo.

– ¿Cuántas personas fueron presuntamente víctimas de McCarrick?

Una fuente con conocimiento directo de todas las afirmaciones que los funcionarios de la iglesia de EE. UU. enviaron al Vaticano le dijo a The Post en 2019 que la cantidad de quejas que involucran a personas menores de 18 años es de al menos 10. Luego, en diciembre de 2019, otro hombre presentó una demanda, diciendo que McCarrick había abusado de él cuando tenía 14 años. La misma fuente, que habló bajo condición de anonimato porque el derecho canónico prohíbe a personas no autorizadas hablar sobre casos internos o incluso reconocer que los casos existen, dijo que al menos seis denuncias de abuso sexual por parte de seminaristas y ex seminaristas también fueron enviadas a Roma. Entre sus presuntas víctimas se encuentran algunos que han hablado, incluido James Grein, un entrenador de tenis de Virginia que dijo que McCarrick lo bautizó y luego comenzó a abusar de él cuando Grein tenía 11 años, a fines de la década de 1960.

– ¿Dónde está McCarrick ahora?

Aquellos cercanos a él no dirán dónde vive el laico de 90 años. Hasta enero, McCarrick se alojaba en un convento de Kansas. Había estado allí desde 2018. La Agencia Católica de Noticias informó en enero que McCarrick y el personal del convento franciscano estaban preocupados por el informe del Vaticano y la prensa y los problemas que podría generar.