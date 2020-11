¿Cómo impacta la restricción de vuelos en Venezuela hasta febrero y qué podría ocurrir?

Como ha venido ocurriendo cada mes desde la llegada de la pandemia Covid-19 a Venezuela y la sucesiva restricción del espacio aéreo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) emitió una nueva comunicación para informar sobre la extensión de esta medida, pero en esta oportunidad para los próximos tres meses.

La decisión que sorprendió a todos los sectores involucrados por la fecha de culminación, se da tan solo 11 días después de que se haya anunciado la reactivación de vuelos internacionales con cuatro destinos habilitados: Turquía, Irán, República Dominicana y México, a los que ahora se les suma Panamá.

“Vemos con asombro cómo se siguen agregando destinos internacionales y no entendemos cómo se quiere privilegiar a naciones externas en lugar de apoyar destinos como Margarita, una isla que necesita apoyo”, comenta Jesús Irausquin, presidente de Conseturismo, en conversación con LaPatilla.com.

Se refiere en específico a la alarma que causa esta medida extendida en el estado Nueva Esparta, que depende de la llegada de turistas nacionales luego de una larga sequía de 9 meses sin recibir turistas con condiciones económicas deplorables en todo el sector.

“Esperemos que estos vuelos nacionales, que se han venido anunciando, no se dilaten más. Ya viene la temporada decembrina, una de las épocas mas importantes tras este año tan atípico, y realmente no abrir los vuelos en lo que resta del año para Margarita y el resto del país es hundirla aún más en la desesperanza a la que hemos estado sometido en este 2020”, agrega Irausquin.

Nicola Furnari, de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) coincide en la preocupación que se produce a nivel nacional por no verse reflejada aún la atención a los vuelos locales.

“Tenemos regiones particulares como la isla de Margarita, para las que esto sería devastador, porque acaba con la última esperanza que tenían los margariteños de tener algún repunte final de año con la temporada decembrina. Se entiende que todavía estamos con el tema pandemia de manera restrictiva, para todo lo que tiene que ver con el turismo, pero también hay mucha gente que no solo necesita realizar viajes para vacacionar, sino también para el reencuentro familiar, hay muchas personas fuera de los hogares tanto nacional como internacional y afectaría en gran medida esta prohibición que se extiende hasta febrero”, indica Furnari.

El representante de Avavit, sin embargo, confía en que este dictamen pueda ser modificado en los próximos días, de acuerdo al comportamiento sanitario en el país, que ya suma 95,445 casos con Covid-19 y una reciente tasa de contagios de más de 300.

“Esto no quiere decir que la semana que viene o en 15 días, o cuando se considere prudente, se ajusten o se actualicen las medidas según como se vaya comportando el tema salud en nuestro país, que hemos visto que los números han disminuido progresivamente. No se desanimen, no quiere decir que hasta febrero no habrá vuelos nacionales”, sostiene.

Desde los gremios turístico y aéreo se mantendrán reuniones próximamente con los entes gubernamentales, buscando establecer análisis y recomendaciones que permitan nuevos destinos.

Humberto Figuera, de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav) también asoma la posibilidad de que el Inac emita otro comunicado con nuevas operaciones, ya sean domésticas o a otros países, en medio de la alarma que trajo con sí el reciente aviso a las autoridades de aviación.

“Tenemos la esperanza de que así sea, y que los vuelos de líneas extranjeras que están programados hacia Venezuela, como TAP Air Portugal por ejemplo, que tiene el 15 de diciembre un vuelo programado, pueda realizarse. En cuanto a España no podrían abrir todavía porque España no está recibiendo ciudadanos latinoamericanos, a excepción de Uruguay. Hasta tanto España no remueva esa limitación, no tiene sentido la autorización hacia España”, dice.

Considera que para diciembre se podría estar cubriendo el 90% de las frecuencias y conexiones que tenía Venezuela antes de la pandemia.

“Para lograr ese nivel nos falta poco. Los países europeos, Francia no porque ya habían advertido que no volverían hasta tanto no se resuelvan los problemas económicos, nos faltaría Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Argentina. Los otros destinos pendientes serían los de Avior a Manaos, y la apertura hacia Trinidad y Tobago con Caribbean Airlines”, señala tras aplaudir la incorporación de Panamá en el itinerario autorizado, considerando que el aeropuerto internacional de Tocumen dispone de conexiones con 160 destinos.