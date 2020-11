Lleva 47 años huyendo de la policía y una serie de Netflix dio varias pistas sobre su localización

“Los alguaciles se están acercando a la localización del asesino de niños convicto Lester Eubanks, quien ha huido durante 47 años por la muerte en 1965 de Mary Ellen Deener, de 14 años, de Mansfield, Ohio”, afirmó la agencia federal en un tuit.

U.S. Marshals are getting closer to locating convicted child killer Lester Eubanks, on the run for 47 years in the 1965 death of 14-year-old Mary Ellen Deener of Mansfield, Ohio: https://t.co/GePrMznfLg

— U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) October 21, 2020