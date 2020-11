Aterrizó en Maiquetía otro avión iraní sancionado por EEUU tras una parada “estratégica” en Serbia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía otro avión iraní sancionado por Estados Unidos tras una parada “estratégica” en Serbia para reabastecer combustible.

lapatilla.com

Según la cuenta CNW, se trata de de un Boeing 747 -Como el EP-FAB que ha sido reportado reiteradamente en las últimas semanas, pero esta aeronave está identificada con las siglas EP-FAA-.

El avión iraní habría apagado su señal en el radar cuando entró al espacio aéreo venezolano.

Iranian Qeshm Fars Air, (EP-FAA) IRGC linked and sanctioned aircraft flying from Tehran to Venezuela.

It’s using a different route to Venezuela and it’s a different aircraft to the last 2 visits which used EP-FAB#Venezuela #Iran pic.twitter.com/Z6bJiZDmRy

— CNW (@ConflictsW) November 13, 2020