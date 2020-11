Abatieron en Bolívar a cuatro presuntos colombianos armados hasta los dientes

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Cuatro sujetos, presuntamente de nacionalidad colombiana, cayeron abatidos durante un enfrentamiento con agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en el sector La Cochinera de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, según informes obtenidos en predios militares. Así lo reseñó Últimas Noticias.

Durante la incursión, la comisión de las Fanb se enfrentó con sujetos uniformados de militares que portaban armas largas. Y es allí donde cayeron abatidos los cuatro hombres, cuya identidad está en proceso de verificación.

Guns captured from gang members in Bolivar state after they were killed by the GNB. 2 nice ARs and a Tavor X95 (lots of Tavors have appeared in Venezuela and Colombia recently). Nice weapons for a gang in Bolivar#Venezuela pic.twitter.com/10Pgao6lEF

