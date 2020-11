En VIDEOS: Atacaron con misiles a la embajada de EEUU en Bagdad

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Varios proyectiles fueron disparados el martes por la noche contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, rompiendo así la tregua respetada desde hace un mes por los grupos iraquíes proiraníes, indicó a la AFP una fuente de los servicios de seguridad.

#BREAKING Several missiles/rockets fell in the vicinity of the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq. pic.twitter.com/Kd5diskcTW

#UPDATE#Iran-backed Ashab al-Kahf militia claim responsibility, saying this evening’s attack comes due to the arrest of several of their members, and the attacks will continue if they are not released.

Credit: @AuroraIntelpic.twitter.com/XpH54P43eO

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) November 17, 2020