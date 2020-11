Muere a los 14 años Ben Watkins, excompetidor de MasterChef Junior, a causa de una muy rara enfermedad

Ben Watkins, excompetidor del famoso programa gastronómico estadounidense MasterChef Junior, falleció este lunes a los 14 años en un hospital infantil de Chicago como consecuencia de una forma poco común de cáncer que contrajo hace un año y medio, según informó a Fox News el abogado de su familia, Trent A. McCain.

Por actualidad.rt.com

Watkins fue diagnosticado con histiocitoma fibroso angiomatoide, un tumor de tejido blando que ocurre con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes. Actualmente solo cinco personas en el mundo padecen esta enfermedad.

Su fallecimiento se produce casi tres años después de que murieran sus padres. En septiembre de 2017, el padre de Ben, Michael Watkins, mató a tiros a la madre del niño, Leila Edwards, antes de quitarse la vida en su casa, recoge el periódico Chicago Tribune.

En 2018, cuando tenía 11 años, Watkins se unió a la sexta temporada de MasterChef Junior, presentado por el chef Gordon Ramsey. Entre los 40 concursantes de la temporada, el niño fue parte del ‘top-24’ que compitió por el título de ganador. Además, el joven cocinó en un restaurante de su familia en Indiana, actualmente cerrado.

Gordon Ramsay recurrió a su cuenta en Twitter para expresar sus condolencias a la familia de Watkins. “Hoy perdimos a un maestro de la cocina de MasterChef Junior. Ben, eras un cocinero casero increíblemente talentoso y un joven aún más fuerte. Tu joven vida tuvo muchos giros difíciles, pero siempre perseveraste”, escribió el chef.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw

— Gordon Ramsay (@GordonRamsay) November 17, 2020