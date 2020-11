Joshua Goodman: Exjefe de seguridad del chavismo sería testigo clave en la demanda de Trump en Georgia

El periodista de The Associated Press, Joshua Goodman,, informó este jueves que el testigo clave no identificado en la demanda que introdujo el presidente, Donald Trump en Georgia, es el exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, Leamsy Salazar.

Por Alberto News

Mediante su cuenta en la red social Twitter, Goodman reveló que Salazar es el testigo no identificado en la declaración jurada que presentó la campaña de Donald Trump al introducir una demanda en Georgia.

«Según esta nueva información, Salazar sería el testigo encargado de explicar cómo funciona la tecnología del software de Smartmatic», escribió el periodista.

Asimismo, señaló que según declaraciones de la abogada Sidney Powell, fue creado en la Venezuela de Hugo Chávez para asegurarse de que no perdiera ninguna otra elección.

Trump campaign affidavit in Georgia lawsuit testifying against Venezuela appears to be from Capt. Leamsy Salazar. Like the unnamed witness, he's ex marine/special ops who once worked security for Hugo Chavez. He fled to US in '14 and accused ex boss @dcabellor of drug trafficking pic.twitter.com/A0dTZbpOF1

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 19, 2020