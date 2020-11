“Nos convertiremos en Venezuela”: La advertencia electoral del abogado de Trump

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rudy Giuliani, abogado del presidente Donald Trump, insistió este jueves 19 de noviembre en que hubo “trampas masivas” en las elecciones de Estados Unidos a través del voto por correo.

lapatilla.com

“No pueden decir que no hay evidencias”, expresó, al tiempo que explicó que no pueden hacerlas públicas, porque implicaría “un peligro” para las personas implicadas.

De igual forma, reveló que utilizaron, en gran medida, una máquina de votación venezolana para contar los escrutinios.

“Nos convertiremos en Venezuela. No podemos permitir que esto nos suceda. No podemos permitir que estos delincuentes … le roben una elección al pueblo estadounidense. Eligieron a Donald Trump”, agregó.

