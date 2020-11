La historia de un piloto que sobrevivió tras ser succionado por la ventana de un avión se hizo viral 30 años después

En el año 1990, el capitán Tim Lancaster de la aerolínea British Airwayssobrevivió a un terrible accidente después de que uno de los parabrisas de la cabina del avión se rompiera en pleno vuelo. El suceso se ha hecho viral 30 años después.

El problema provocó una despresurización que succionó al piloto por la ventana, fuera del avión. Parece un milagro, pero Lancaster no salió volando gracias a que un asistente de vuelo lo sostuvo por las piernas hasta que la aeronave pudo aterrizar de emergencia.

Más de 30 años después, la historia, que podría ser perfectamente la escena de una película de ficción, se ha vuelto viral después de que el periodista y documentalista David Farrier compartiera en Twitter unas imágenes que recrean lo que ocurrió.

El vuelo 5390 de British Airways partió del aeropuerto de Birmingham (Reino Unido) con 81 pasajeros y seis tripulantes a bordo la mañana del 10 de junio de 1990. El destino del vuelo era Málaga (España). Al superar los 5.000 metros de altura, los asistentes del vuelo comenzaron a servir las bebidas y aperitivos típicos y los pilotos se desabrocharon los cinturones de seguridad mientras esperaban el desayuno.

Sin embargo, apenas unos minutos después, se produjo el incidente. Uno de los tripulantes vio lo que ocurría y se apresuró a agarrar a Lancaster, intentando meter al capitán dentro del avión con la ayuda de sus otros compañeros, Simon Rogers y John Heward.

in 1990 the window of a plane fell off and one of the pilots got sucked out so they just held onto his legs while the plane landed pic.twitter.com/dp4mINhWy9

— David Farrier (@davidfarrier) November 13, 2020