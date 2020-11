Vicepresidente de Guatemala le pide al presidente que ambos renuncien

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La crisis en el Ejecutivo se acentuó este 20 de noviembre cuando el vicepresidente Guillermo Castillo le pidió al presidente Alejandro Giammattei que ambos presenten su carta de renuncia.

Por Prensa Libre

En una explosiva declaración luego de una reunión con Giammattei y testigos, Castillo dijo que no comparte muchos asuntos dentro de la administración y no se le consultan, con lo que considera que junto a Giammattei no está cumpliendo la promesa de llevar las riendas del país. “Con mucha claridad le he manifestado al presidente que las cosas no están bien”, afirmó Castillo, que reconoció que tiene “poca comunicación” con el gobernante. “Fui elegido vicepresidente y juntos -con Giammattei- prometimos llevar las riendas conforme a la población lo requería, sin embargo, no ha sido como se esperaba”, señaló.

Aseguró que le ha pedido al gobernante vetar el presupuesto de 2021 porque tiene anomalías, devolverlo al Congreso para que sea modificado. En caso no fuera aprobado usar el de 2020 y buscar readecuaciones en enero del próximo año y apelar a la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento, pero no ha sido escuchado.

Castillo fue más allá. Hizo público que le ha pedido a Giammattei que sea desintegrado el Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez, quien dice dar seguimiento a las prioridades del Ejecutivo, porque el presidente coordina directamente con los ministros de Estado y por tanto esa estructura no solo es costosa sino que no abona al Ejecutivo.