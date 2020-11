American Music Awards 2020: Lista completa de nominados

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El año está por acabar, pero en términos de música eso quiere decir que vivimos la mejor época del año porque distintas premiaciones se llevan a cabo. Ahora toca turno para los American Music Awards 2020, los cuales se realizarán el próximo 22 de noviembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles y lo mejor es que ya está la lista de nominados.

Artistas de la talla de Ariana Grande, Justin Bieber, Jennifer López, Maluma, BTS, Dua Lipa, Shaw Mendes, Katy Perry o Billie Eilish ya han anunciado que estarán presentes para hacer aún más grande este espectáculo. A todos ellos y a todos los espectadores Henson les promete una noche “electrizante de música”.

Lista completa de nominados a los American Music Awards 2020:

Artista del año:

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Nuevo artista del año:

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil bebe

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Colaboración del año:

Cardi B con Megan Thee Stallion “WAP”

DaBaby con Roddy Ricch “Rockstar”

Dan + Shay con Justin Bieber “10,000 Hours”

Lady Gaga y Ariana Grande “Rain On Me”

Megan Thee Stallion con Beyoncé “Savage Remix”

Post Malone – rockstar ft. 21 Savage

Artista social favorito:

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Video de música favorito:

Doja Cat “Say so”

Future ft. Drake “Life Is Good”

Lady Gaga y Ariana Grande “Rain On Me”

Taylor Swift the “Last great american dynasty”

The Weeknd “Blinding Lights”

Artista Masculino Favorito (pop-rock):

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

Artista Favorita Favorito (pop-rock):

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Dúo o Grupo Favorito (pop-rock):

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

Álbum Favorito (pop-rock):

Harry Styles “Fine line”

Taylor Swift “folklore”

The Weeknd “After Hours”

Canción Favorita (pop-rock):

“Someone you loved” de Lewis Capaldi

“Don’t start now” de Dua Lipa

“Circles” de Post Malone

“The Box” de Roddy Ricch

“Blinding Lights” de The Weeknd

Artista Masculino Favorito:

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista Favorita:

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Dúo o Grupo Favorito:

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Álbum Favorito:

Luke Combs What You See Is What You Get

Blake Shelton Loaded: The Best of Blake Shelton

Morgan Wallen If I Know Me

Canción Favorita:

Dan + Shay con Justin Bieber “10,000 Hours”

Maren Morris “The Bones”

Blake Shelton (dúo con Gwen Stefani) “Nobody But You”

Artista Masculino Favorito (rap/hip-hop):

DaBaby

Jugo WRLD

Roddy Ricch

Artista Favorita (rap/hip-hop):

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee Stallion

Álbum Favorita (rap/hip-hop):

Cardi B con Megan Thee Stallion “WAP”

DaBaby con Roddy Ricch “Rockstar”

Roddy Ricch “The Box”

Artista Masculino Favorito (soul/R&G):

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

Artista Favorita (soul/R&G):

Jhene Aiko

Doja Cat

Summer Walker

Álbum Favorito (soul/R&G):

Doja Cat Hot Pink

Summer Walker Over It

The Weeknd After Hours

Canción Favorita (soul/R&G):

Chris Brown con Drake “No Guidance”

Summer Walker “Playing games”

The Weeknd “Heartless”

Artista Masculino Favorito (Latino):

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista Favorita (Latino):

Becky G

KAROL G

Rosalía

Álbum Favorito (Latino):

Anuel AA “Emmanuel”

Bad Bunny “Las que no iban a salir”

Bad Bunny “YHLQMDLG”

Canción Favorita (Latina):

Bad Bunny “Vete”

Black Eyed Peas XJ Balvin “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G y Nicki Minaj “Tusa”

Artista Favorito (Rock alternativo):

Billie Eilish

Tame Impala

21 pilots

Arista Favorito (adulto contemporáneo):

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista Favorito (inspiración contemporánea):

Lauren Daigle

KING & COUNTRY

Kanye West

Artista Favorito (música de baile ectrónica):

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Banda Sonora Favorita:

Birds of Prey: el album

Congelado II

Trolls: gira mundial